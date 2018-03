Atentado contra igreja cristã deixa 19 mortos Homens armados dispararam ontem contra uma igreja em Otite, na Nigéria, matando ao menos 19 pessoas, entre elas o pastor do templo. Nenhum grupo reivindicou o ataque. A suspeita recai sobre a milícia islamista Boko Haram, que recentemente praticou vários atentados contra centros cristãos do país, uma região marcada pela divisão religiosa. Segundo a polícia, o ataque ocorreu durante o serviço religioso. Os atiradores cercaram o local e abriram fogo com fuzis Kalashnikov.