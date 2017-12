Atentado contra jornal faz dois mortos em Bagdá Pelo menos duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas neste domingo, na explosão de um carro-bomba no estacionamento do jornal estatal "Al-Sabah" (A Manhã), em Bagdá, informaram fontes policiais. Segundo a polícia, a explosão ocorreu no estacionamento da sede do jornal, que faz parte da Rede de Imprensa Iraquiana, controlada pelo governo dirigido pelo primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki. O atentado, no bairro de Wazeriya, norte da capital, também causou grandes danos no edifício do jornal e em um conjunto de apartamentos situado nas proximidades. Pelo menos 18 veículos atingidos pela explosão pegaram fogo. O atentado deste domingo é o primeiro ataque contra um jornal estatal desde a queda do regime de Saddam Hussein, em abril de 2003.