Atentado contra mesquita mata pelo menos 10 no Iraque Pelo menos dez civis morreram e 40 ficaram feridos em um atentado com carro-bomba nesta sexta-feira junto a uma mesquita sunita em Bagdá. O comandante da polícia iraquiana, Salam Kasab, afirmou que o carro explodiu quando os fiéis se dirigiam à mesquita de Al-Iskan, no bairro de Al-Doura, centro de Bagdá, para a reza obrigatória do meio-dia da sexta-feira. Normalmente, as mesquitas sunitas não são alvos de atentados violentos no Iraque. São muito mais comuns os ataques contra os templos xiitas, pois muitas organizações radicais são sunitas, grupo do ex-presidente Saddam Hussein que, mesmo sendo minoritário no país, dominou durante anos a vida política iraquiana.