Atentado contra mesquita xiita em Karachi mata 45

"Foi uma explosão poderosa em uma área dominada por xiitas", disse o chefe de polícia, Shabir Ahmad Sheikh, sobre o ataque, que foi o mais recente sinal de que grupos militantes sunitas estão aumentando a pressão sobre a seita muçulmana minoritária no Paquistão.

Ofensivas militares e ataques com aviões não tripulados americanos contra os militantes do Taleban do Paquistão nos últimos anos reduziram o número dos ataques suicidas contra alvos militares e do governo. No entanto, grupos sunitas, principalmente o Lashkar-e-Jhangvi, ampliaram seus atentados contra os xiitas. Desde o começo do ano, os ataques contra xiitas deixaram mais de 200 mortos somente na cidade de Quetta.

Em 2012, os atentados e confrontos sectários no Paquistão tiveram um aumento de 47%, segundo o Pak Institute for Peace Studies, uma importante consultoria paquistanesa.

Os aliados ocidentais do Paquistão tradicionalmente concentraram-se no desafio que significa para o Paquistão os militantes do Taleban que combatem o Exército paquistanês na região fronteiriça com o Afeganistão. Mas um ciclo de matanças nas ruas de Karachi aponta para um novo tipo de ameaça: uma campanha do Lashkar-e-Jhangvi e aliados paquistaneses antixiitas para provocar confrontos sectários na cidade de 18 milhões de habitantes. Agentes de inteligência paquistaneses afirmam que o Lashkar-e-Jhangvi se converteu na maior ameaça à segurança do país, que lida com uma frágil economia. / REUTERS