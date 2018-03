Atentado contra militares mata pelo menos 19 no Paquistão

Um homem-bomba atacou um comboio militar no noroeste do Paquistão nesta quinta-feira, 25. O ataque matou pelo 19 sete pessoas e ferindo outras 29, algumas gravemente. Segundo uma fonte da Polícia, o suicida detonou sua carga explosiva perto de um caminhão com munição onde viajavam forças de segurança paquistanesas. O responsável do ataque é um militante do grupo islâmico TTehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM), cujo dirigente, o clérigo Fazlullah, advertiu nesta quarta-feira ao Exército sobre seu desdobramento na zona, segundo a mesma fonte. A explosão aconteceu em uma estrada na cidade de Mingora, a maior cidade do distrito de Swat, onde autoridades enviaram nesta semana mais de 2.500 soldados para combater paramilitares islâmicos.