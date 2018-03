Atentado contra ministro mata 13 em Bagdá Um carro-bomba que tinha como alvo um ministro iraquiano matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 20 na manhã hoje em Bagdá, afirmaram funcionários locais. O político, o ministro do Trabalho e Assuntos Sociais, Mahmoud Mohammed al-Radhi, escapou ileso. O atentado demonstrou mais uma vez os desafios ainda a enfrentar pelos iraquianos, apesar da forte queda na violência ao longo do último ano. Os militantes freqüentemente planejam ataques contra funcionários do governo. Um xiita, Al-Radhi escapou ileso segundo seu porta-voz, porém três de seus guarda-costas foram mortos. Além deles, pelo menos 10 civis morreram e 21 pessoas ficaram feridas, de acordo com policiais e funcionários do setor de saúde.