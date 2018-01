Atentado contra ônibus fere 8 em Gaza Uma bomba explodiu nesta sexta-feira próximo a um ônibus blindado que transportava israelenses na Faixa de Gaza ferindo pelo menos oito pessoas, segundo o Exército de Israel. O ônibus seguia do assentamento Netzarim, no centro de Gaza, a Israel quando ocorreu a explosão. Os feridos são atendidos neste momento. O Hamas assumiu a autoria do atentado, o quinto cometido pelo grupo em uma semana. A explosão ocorre um dia depois de o primeiro-ministro Mouhmoud Abbas se reunir com os dirigentes da organização palestina. No encontro, o Hamas se responsabilizou em deixar de atacar civis israelenses, mas continuaria os atentados contra colonos judeus e militares na Faixa de Gaza e Cisjodânia. Na última semana, 12 israelenses morreram e outros 12 ficarm feridos em uma série de atentados suicidas.