Atentado contra ônibus no Sri Lanka faz 64 mortos Pelo menos 64 pessoas morreram e 34 ficaram feridas nesta quinta-feira no distrito de Anaradhapura, norte do Sri Lanka, na explosão de uma mina durante a passagem de um ônibus lotado de passageiros. O ataque aconteceu um dia depois do retorno à ilha de uma delegação dos Tigres para a Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). O grupo estava em Oslo, participando de fracassadas negociações de paz. Após o atentado contra o ônibus o Exército do Sri Lanka atacou bases da guerrilha dos tigres tâmeis no leste do país, informa a imprensa local. Aviões militares bombardearam alvos no distrito de Trincomalee, sob controle dos rebeldes Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). A página de internet pró guerrilha "Tamilnet" também informou que dois aviões da Força Aérea cingalesa começaram a bombardear alvos do povoado vizinho de Mullaithivu. Um porta-voz militar, no entanto, não quis comentar a notícia. Esta não é a primeira vez que o Exército cingalês promove bombardeios em represália a atentados. Em abril, após um ataque suicida contra a sede do Exército, em Colombo, que causou a morte de 10 pessoas e feriu 27, os militares cingaleses atacaram territórios da guerrilha tâmil no leste da ilha. O governo cingalês culpa os Tigres para a Libertação da Pátria Tâmil pelo atentado que, no entanto, negaram seu envolvimento e acusaram "elementos paramilitares".