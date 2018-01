Atentado contra ônibus provoca mortes em Jerusalém Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta quinta-feira em um atentado suicida em um ônibus em Jerusalém. A explosão ocorreu no centro da cidade, a cerca de 100 metros da residência oficial do primeiro-ministro Ariel Sharon, informou a polícia. O ônibus foi completamente destruído. Vidros ficaram espalhados por todos os lados e o teto do veículo foi arrancado com o impacto. Vários corpos estão espalhados pela rua e as equipes de resgate atendem aos feridos. Até o momento ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado. O último ataque deste tipo em Israel ocorreu último 25 de dezembro e deixou quatro mortos.