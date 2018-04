Atentado contra policiais deixa 21 mortos no Iraque

A explosão de um carro-bomba deixou 21 mortos e 28 feridos ontem diante de uma academia da polícia iraquiana em Bagdá. Os mortos são 15 recrutas, 5 integrantes do efetivo policial e o próprio terrorista. Investigadores e testemunhas disseram que o suicida aguardou em um carro estacionado numa rua próxima até que o grupo saísse da academia, dirigiu até o local e detonou os explosivos.

"Ouvimos uma forte explosão e as janelas da sala tremeram", disse Haider Mohammed, funcionário do clube de esportes dos policiais, que funciona a poucos metros da academia.

Mohammed criticou a rotina diária dos policiais e recrutas, que sempre entram e saem da academia nos mesmos horários. "É uma falha de segurança", afirmou.

Desde o início da ocupação americana, encerrada em dezembro, jovens recrutas das forças de segurança iraquianas são alvos frequentes dos ataques de terroristas sunitas no país.

Nenhum grupo extremista reivindicou a autoria do ataque, mas a polícia suspeita de milícias sunitas ligadas à Al-Qaeda.

Hakim Zamili, membro xiita do Parlamento iraquiano, também atacou a questão dos horários de entrada e saída na academia policial. "É um padrão que os insurgentes podem facilmente acompanhar", declarou.

Os confrontos entre xiitas e sunitas intensificaram-se no Iraque desde que o governo retomou as acusações contra o vice-presidente sunita Tariq Hashemi. Na semana passada, uma comissão do governo acusou Hashemi de envolvimento em pelo menos 150 ataques e assassinatos desde 2005.

O vice-presidente, que está refugiado na região autônoma do Curdistão, no norte do Iraque, negou as acusações e prometeu um discurso à nação nos próximos dias para se defender.

Maysoun Damluji, a porta-voz do Iraqiya, bloco político secular dominado por sunitas no Parlamento iraquiano, acusou o governo de acirrar os ânimos com a retomada das acusações contra Hashemi.

A conclusão da comissão que investiga o vice-presidente "provocará a população e criará mais tensão no momento em que os blocos políticos tentam acalmar a situação", disse.

Incêndio. Na madrugada de ontem, uma mesquita xiita na cidade de Um Qasr foi parcialmente incendiada. Investigadores afirmaram que o incêndio foi "provavelmente" fruto de um ato criminoso e acusaram grupos sunitas pelo atentado.

No incêndio, toda a mobília e os livros da mesquita - incluindo diversas cópias do Alcorão - foram queimados.