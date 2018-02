Atentado contra policiais deixa dez mortos no Paquistão

Um suicida em um carro-bomba matou dez policiais no noroeste do Paquistão, nesta quarta-feira, 10, segundo um funcionário do governo local. O ataque foi contra uma patrulha policial tribal, no Waziristão do Norte.

O funcionário, Rasheed Khan, disse que o agressor lançou seu carro contra um veículo da polícia, na área tribal de Khyber, perto da fronteira com o Afeganistão. Outras 15 pessoas ficaram feridas no atentado.

Nenhum grupo reivindicou até o momento o ataque, mas os militantes do Taleban geralmente realizam atentados contra as forças de segurança paquistanesas.