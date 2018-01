Atentado contra sede da ONU em Bagdá deixa dois mortos Pelo menos duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na manhã desta segunda-feira perto da sede das Nações Unidas no Iraque, informou um porta-voz militar dos Estados Unidos. A incidente aconteceu no estacionamento do hotel Canal, quartel-general da ONU em Bagdá. Segundo o capitão Sean Kirley, do 2º Regimento de Cavalaria Armada, a explosão aconteceu quando o motorista do carro-bomba foi abordado por um segurança iraquiano, que acabou morrendo junto com o suicida. Aparentemente a sede da ONU não foi atingida. Não há informações de soldados norte-americanos feridos. No último dia 19 de agosto, 23 pessoas perderam a vida em outro atentado contra a sede da ONU no Iraque, entre eles o brasileiro Sergio Vieira de Mello.