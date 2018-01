Atentado contra trens estava previsto para a Copa, diz jornal O atentado fracassado contra dois trens alemães no fim de julho estava planejado para a Copa do Mundo, disputada entre 9 de junho e 9 de julho), segundo o jornal "Westdeutsche Allgemeine", que cita fontes dos órgãos de segurança. Os planos foram adiados, segundo um relatório publicado pelo jornal, porque os seus responsáveis tiveram dúvidas sobre os riscos e as repercussões. No dia 31 de julho, dois homens de origem libanesa depositaram malas com bombas em dois trens, na estação de Colônia, que não explodiram por um problema técnico. Os dois suspeitos, Youssef Mohammed e Jihad Hamad, foram detidos, o primeiro na Alemanha e o segundo no Líbano. Segundo o chefe do Escritório Federal Criminal, Joerg Ziercke, a motivação dos dois supostos terroristas estava ligada às caricaturas do profeta Maomé publicadas na Dinamarca em setembro de 2005 e reproduzidas depois em alguns jornais alemães. Segundo Ziercke, em declarações à revista "Focus", Youssef Mohammed interpretou as caricaturas como "um ataque do mundo ocidental ao Islã".