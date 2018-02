Atentado contra xiitas mata ao menos 12 no Paquistão Uma motocicleta-bomba atingiu hoje um ônibus repleto de muçulmanos xiitas na cidade de Karachi, a maior do Paquistão, provocando a morte de pelo menos 12 pessoas, informaram autoridades locais. Pouco depois, uma segunda explosão atingiu um hospital de Karachi onde eram socorridas vítimas do primeiro atentado. Com isso, pode haver ainda mais mortos e feridos.