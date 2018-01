Atentado de Bagdá tem a marca da Al-Qaeda, dizem autoridades A apenas três dias do primeiro aniversário da invasão do Iraque, os extremistas que combatem a ocupação americana realizaram hoje mais um mortífero atentado em Bagdá, num indício de que nos próximos dias a violência deve intensificar-se no país. Pelo menos 28 pessoas morreram e 45 ficaram feridas na explosão às 20h30 de hoje (14h30 em Brasília) de um carro-bomba diante do Hotel Jabal Lubnan (Monte Líbano), no bairro central de Kerrada, no centro comercial da capital iraquiana. Vários estrangeiros se hospedavam no hotel. Foi o pior atentado no país desde o dia 2, quando mais de 170 pessoas morreram num ataque suicida a alvos muçulmanos xiitas em Kerbala e Bagdá. Pouco depois, um porta-voz militar americano comentou que a ação tinha a marca da rede terrorista Al-Qaeda. "Nossas indicações são de que este ataque segue opadrão do Ansar al-Islam (grupo extremista islâmico originário do norte do Iraque) e de Al-zarqawi", disse o porta-voz. Abu Musab al-Zarqawi é um jordaniano acusado pelos EUA de ser um membro da Al-Qaeda que tenta provocar uma guerra civil no Iraque. Policiais iraquianos e militares americanos disseram que o carro continha cerca de mil quilos de explosivos, mas não souberam precisar se o ataque foi obra de um atacante suicida. O hotel foi praticamente destruído e cinco pequenos prédios nos arredores ficaram seriamente danificados. Várias árvores e carros nas imediações estavam em chamas. Dois membros do Conselho de Governo iraquiano e outras testemunhas garantiram que um foguete atingira o hotel, hipótese logo descartada pelos militares dos EUA. "Só pode ter sido um carro-bomba. Nenhum foguete poderia ter causado essa destruição", explicou o soldado Heath Balick. Entre as vítimas predominam hóspedes americanos, britânicos e egípcios, disse o bagdali Faleh Kalhan. Muitas das vítimas eram iraquianos moradores de prédios vizinhos. Há também crianças entre os mortos. Entre os feridos que saíram ensangüentados dos escombros estava um homem carregando sua filha pequena, desfalecida. O Monte Líbano era considerado um "alvo fácil" porque não possuía nas imediações barreiras de concreto e outros reforços de segurança adotados em prédios ocupados pelas forças lideradas pelos EUA e prédios onde ocidentais vivem e trabalham. Ele fica atrás da Praça Firdos, que abrigava a estátua do ex-presidente Saddam Hussein derrubada no dia da queda de Bagdá, me 9 de abril. Num primeiro momento, logo após a explosão no hotel, soldados americanos foram recebidos com hostilidade por iraquianos irados. Dois militares que tentavam retirar feridos dos destroços do prédio foram empurrados para fora por várias pessoas. Pouco depois, porém, dezenas de soldados dos EUA chegaram ao local em blindados e começaram a remover as pessoas que se aglomeravam na área, para liberar a área para as equipes de socorro. A administração Bush ofereceu orações às vítimas mas disse que o ataque não irá alterar a política dos EUA. "A democracia está criando raízes no Iraque e não há volta", disse Scott McClellan, porta-voz da Casa Branca. "Este é um tempo de teste, mas os terroristas não irão prevalecer". Mais cedo hoje, o Conselho de Governo iraquiano havia pedido às Nações Unidas para ajudarem na formação de um governo que receberá o poder da coalizão liderada pelos EUA em 30 de junho. O presidente do conselho, Mohammed Bahr al-Ulloum, um clérigo xiita, enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pedindo também que uma equipe retorne ao Iraque a fim de ajudar na organização da eleição geral prevista para o fim de janeiro de 2005. Também hoje, um soldado americano morreu e dois outros ficaram feridos quando o veículo em que viajavam caiu no Rio Tigre, no centro do Iraque. Os militares americanos garantiram que tratou-se de um acidente.