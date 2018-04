Atentado de homem-bomba mata 21 em café no Iraque O prefeito de uma cidade iraquiana ao norte de Bagdá disse que pelo menos 21 pessoas foram mortas e dezenas feridas quando um homem-bomba detonou seus explosivos em um café. O prefeito, Mohammed Maruf, afirma que muitos dos mortos e feridos eram homens que jogavam dominó e bebiam chá no café, quando a explosão ocorreu no final da tarde de hoje.