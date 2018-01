Atentado de ontem matou 52 pessoas na Chechenia Pelo menos 52 pessoas morreram, entre elas 10 carianças e 22 mulheres, na explosão de um caminhão carregado com explosivos, no povoado checheno de Znamenskoie, segundo o ministério do Interior Russo. São 87 os feridos internados em hospitais da região ? 57 deles em ?graves condições? de saúde. Um total de 23 foram resgatadas com vida dos escombros do prédio destruído pela explosão, onde funcionava um centro de polícia e escritórios administrativos do governo russo. Rebeldes chechenos solicitaram hoje que o governo de Vladimir Putin abra uma negociação para por fim a sangrenta guerra entre forças oficiais e a guerrilha na Chechenia. Um porta-voz do governo independente disse hoje que o único caminho é ?uma trégua? e a abertura de diálogo para se chegar a uma solução política.