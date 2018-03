Atentado deixa 11 mortos na Índia Pelo menos 11 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um atentado no estado indiano de Tripuna, no noroeste da Índia, na noite deste domingo. Segundo testemunhas, um grupo de supostos membros da Frente Nacional de Libertação de Tripuna (FNLT) disparou contra oito casas próximo de um mercado no povoado de Mundai Chowmuhani. Seis pessoas morreram na hora e outras 11 ficaram feridas, cinco delas morreram enquanto eram atendidas em hospitais da região. Autoridades locais informaram que as vítimas são simpatizantes do Partido Comunista da Índia Marxista, que governo o estado de Tripuna. A eleição dos 60 membros do lesgislativo de Tripuna acontece no próximo dia 26 de fevereiro.