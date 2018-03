Atentado deixa 12 feridos em hospital do Paquistão Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba, na noite desta quarta-feira, em um hospital de Hyderabad, cerca de 160 km ao norte da cidade de Karachi, no Paquistão. Aparentemente, a explosivo estava escondido em uma bolsa deixada na sala de espera do hospital Liaqat. Um dos feridos está em estado grave. Uma investigação foi aberta para apurar o caso, mas a polícia acredita que o atentado foi patrocinado por extremistas islâmicos, contrários ao apoio dado pelo governo paquistanês aos Estados Unidos. Na semana passada, outra explosão deixou duas pessoas mortas em uma rua da cidade de Karachi.