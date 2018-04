Atentado deixa 16 mortos em cidade do Paquistão Atiradores mataram 16 pessoas em Karachi, maior cidade do Paquistão, hoje, no mais recente episódio de escalada da violência a atingir a metrópole paquistanesa. Pelo menos 48 pessoas, incluídos vários ativistas políticos, foram mortas e outras 48 foram feridas desde o último sábado, numa série de atentados, informou Sharmila Farooqi, uma porta-voz da província do Sind. A violência coincidiu com uma eleição regional no domingo, para preencher a vaga de um deputado estadual assassinado em agosto.