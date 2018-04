Atentado deixa 19 mortos no noroeste do Paquistão Uma bomba em um micro-ônibus matou 19 pessoas hoje no noroeste do Paquistão, segundo a polícia. Todas as 17 pessoas que estavam no veículo morreram, além de outras duas de um veículo próximo. O micro-ônibus viajava entre as cidades de Hangu e Kohat, perto da instável região tribal do Paquistão. Militantes islamitas frequentemente realizam ataques na área contra civis e as forças de segurança.