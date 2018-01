Atentado deixa 35 mortos na Rússia Uma parada militar numa cidade nas proximidades da república separatista da Chechênia terminou num banho de sangue, quando uma bomba detonada por controle remoto explodiu no meio da multidão, matando pelo menos 36 pessoas, entre elas 13 crianças, e ferindo cerca de 150, em um dos mais celebrados feriados da Rússia. Ninguém assumiu responsabilidade pelo atentado no Dia da Vitória, homenageando o aniversário da vitória aliada sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas promotores locais disseram que provavelmente a culpa é de militantes islâmicos que já promoveram ataques anteriores na região, o Daguestão. Em 1996, uma explosão num prédio de apartamentos que abrigava guardas russos de fronteira matou 68 pessoas. Autoridades nunca encontraram o responsável. Hoje, uma banda da Marinha puxava a parada até o cemitério na cidade portuária do Mar Cáspio de Kapiisk, para uma cerimônia de colocação de coroa de flores. Crianças brincavam à frente, e veteranos e pessoas comuns acenavam para os músicos. Então a bomba - uma mina terrestre que, segundo testemunhas, estava envolta por fragmentos de metal - explodiu. "Quando ouvi a explosão, corri para procurar meus filhos. Eu fiquei congelada", disse Aminat Kukiyeva. "Só se via mortos, sangue, pessoas gritando". A televisão NTV mostrou imagens filmadas minutos depois da explosão. Soldados em uniforme de camuflagem estavam caídos nas ruas, sangrando. Homens carregavam crianças feridas para ambulâncias, enquanto policiais afastavam curiosos chocados que ainda abraçavam as flores que pretendiam colocar na Tumba do Soldado Desconhecido. Gritos e fumaça tomavam conta da cena. A explosão foi o último de uma série de ataques terroristas e criminosos que tem abalado a região sulista. Mas o fato de ter ocorrido no Dia da Vitória chocou e revoltou todo o país. Notícias sobre a explosão chegaram durante a parada militar anual na Praça Vermelha, onde milhares de soldados marchavam na frente do presidente Vladimir Putin e idosos veteranos da Segunda Guerra. Putin apontou o chefe do Serviço de Segurança Federal, Nikolai Patrushev, para acompanhar a investigação do "ato terrorista". "Hoje é o feriado mais querido de nosso povo... O ato de hoje foi cometido por uma escória para quem nada é sagrado", disse Putin a convidados, numa recepção do Dia da Vitória. "Mas não importa as dificuldades da tarefa perante nós hoje, elas serão resolvidas". Segundo Putin, "a coalizão anti-Hitler deu um bom exemplo... Os aliados derrotaram o inimigo no passado. Estamos mais uma vez juntos para enfrentar o desafio comum, cujo nome é terrorismo". A mina foi colocada dentro de um recipiente de metal e tinha uma força equivalente a cinco quilos de TNT, segundo o Ministério do Interior regional. Ela estava escondida sob plantas, num canteiro na principal rua de Kaspiik. Dezenove militares - a maioria músicos -, 13 crianças e quatro transeuntes adultos foram mortos na explosão. Cerca de 150 pessoas ficaram feridas. Ao contrário de outros ataques do tipo na região do Cáucaso, autoridades não se apressaram em culpar rebeldes chechenos. Procuradores do Daguestão especularam que o atentado foi promovido por militantes islâmicos baseados na região, membros de um seita wahhabiana do Islã que tem sido responsabilizada por ações anteriores. O Daguestão tem sido palco freqüente de atentados a bomba e outros distúrbios; muitas vezes, a violência transbordada da Chechênia. Enquanto isso, rebeldes dispararam contra um estádio na capital chechena, Grozny, onde forças russas e civis chechenos estavam reunidos para as celebrações do Dia da Vitória. Quatro militares foram feridos, segundo oficiais. A Chechênia venceu a independência de fato depois de uma guerra entre separatistas e as tropas russas (1994-6). As forças russas retornaram em 1999, depois que rebeldes baseados na Chechênia invadiram o Daguestão e de uma série de atentados a bombas a apartamentos por toda a Rússia, que deixou pelo menos 300 mortos.