Atentado deixa 5 feridos na Espanha Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, na explosão de um carro-bomba na cidade basca de San Sebastián, segundo informações de autoridades locais. A organização separatista basca ETA - Pátria Basca e Liberdade - está sendo responsabilizada pelo ataque. O ETA já assumiu responsabilidade por cerca de 800 assassinatos desde 1968, quando deu início a uma campanha por um Estado basco independente que, para eles, deveria abarcar partes do norte da Espanha e do sudoeste da França. O grupo pôs fim a um cessar-fogo unilateral de 14 meses em dezembro último, acusando o governo de Aznar de não estar disposto ao diálogo. No ano passado, o ETA assumiu a autoria de 23 assassinatos.