Atentado deixa 7 mortos em Kosovo Num dos piores ataques do tipo desde o fim da guerra étnica em Kosovo, uma explosão destroçou hoje um ônibus transportando famílias sérvias numa peregrinação aos túmulos de seus ancestrais. Soldados de paz da Otan disseram que pelo menos sete pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Dez dos feridos estariam em estado grave. Entre os destroços do ônibus, nos dois lados de uma estrada, podia-se ver cadernos escolares de crianças. O capitão Mike Taylor, do contingente britânico de paz, disse que a carga explosiva havia sido detonada por controle remoto. O brigadeiro-general Rob Fry, comandante das tropas britânicas na região, afirmou que dois blindados de deslocamento de tropas suecos passaram pelos explosivos antes de eles serem detonados. Existiam sinais de que o atentado - aparentemente promovido por radicais albaneses - fazia parte de uma campanha maior de terror dirigida contra a minoria sérvia de Kosovo.