Atentado deixa 8 mortos em cidade xiita Um carro-bomba explodiu ontem pela manhã perto de um mercado popular na cidade de Zubaidiyah, sudeste do Iraque, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo 28. Uma criança e duas mulheres morreram no atentado. A cidade é predominantemente xiita. Ninguém assumiu a autoria do ataque.