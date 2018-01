Atentado deixa dois mortos e 48 feridos no Afeganistão Pelo menos duas pessoas morreram nesta quinta-feira, 1, e outras 48 foram feridas, sendo 10 em estado crítico, em conseqüência de um atentado com bomba na província de Farah, no oeste do Afeganistão, informou uma fonte policial. Entre os feridos, há 10 crianças. O ataque aconteceu às 8h10 (0h40 de Brasília). Uma bomba colocada à beira da estrada foi detonada quando passava o veículo do chefe da polícia provincial, Agha Saqib. Saqib, provável alvo do atentado, declarou que não estava no carro no momento da explosão. Os dois mortos são civis. Entre os feridos, há dois policiais. Mas aparentemente a maioria é de operários que trabalhavam no local. Saqib culpou os "inimigos do Afeganistão", um termo usado pelos funcionários afegãos para os insurgentes talebans. Mas não excluiu a hipótese de que os autores do atentado sejam traficantes de drogas. O inspetor de polícia é conhecido na província por sua luta contra o cultivo e tráfico de ópio e já sofreu vários atentados. No mais recente, dia 7 de fevereiro, quatro policiais morreram e outros nove foram feridos por uma bomba.