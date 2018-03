Atentado deixa dois mortos na Rússia

De acordo com Fatina Ubaidatova, porta-voz do Ministério do Interior, a explosão também deixou um número indeterminado de feridos. Mas ela não deu detalhes sobre o poder explosivo ou a fabricação da bomba. Insurgentes islâmicos frequentemente promovem ataques contra a polícia e forças de segurança no Daguestão, geralmente com bombas em carros ou rodovias. O alvo da explosão desta quarta-feira, entretanto, não está claro.

Na noite de terça-feira três policiais morreram e um ficou ferido quando o veículo em que eles estavam foi metralhado na cidade de Buinaksk, também no Daguestão. Essa província no sul da Rússia é o lar dos parentes de Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, suspeitos de terem promovido o ataque à bomba na linha de chegada da Maratona de Boston, nos EUA, no dia 15 de abril. As informações são da Associated Press.