Atentado deixa pelo menos 17 mortos em Jerusalém Um carro-bomba explodiu ao lado de um ônibus, ao norte de Israel, matando pelo menos 17 pessoas e ferindo outras 45, informou hoje a polícia e membros dos grupos de resgate israelenses. A explosão aconteceu próximo a Meggido, no início da madrugada de hoje, horário de Brasília, e o ônibus ficou totalmente destruído. Logo após a explosão, a polícia achava que um homem-bomba teria acionado os explosivos dentro do ônibus. Mas testemunhas disseram que um carro se aproximou do ônibus e logo depois explodiu. O ônibus estava lotado e fazia a rota entre Tel-Aviv e Tiberio. A região da explosão fica a poucos quilômetros da linha verde entre Israel e Cisjordânia, área que tem sofrido freqüentes atentados suicidas palestinos. O atentado foi reivindicado pelos militantes palestinos da Jihad Islâmica. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, convocou uma reunião de emergência com os membros de seus governo. O chefe de polícia israelense, Shlomo Aharonishki, classificou o atentado como "um dos mais graves desde o início da Intifada".