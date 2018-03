Atentado deixa pelo menos 2 mortos e 26 feridos nas Filipinas Pelo menos duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas na explosão de uma bomba em um mercado público da cidade de Koronadal, a 980 km de Manila, sul das Filipinas, informou a polícia local. O atentado aconteceu ao lado de uma loja que vende jogos e a maioria dos feridos é adolescente. A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, condenou o atentado e prometeu um grande esforço para prender os responsáveis. Em maio deste ano, no mesmo mercado, dez pessoas morreram e 41 ficaram feridas em outro atentado. As autoridades acusam os rebeldes muçulmanos pelos atos terroristas. No sul do país, está abrigado o grupo guerrilheiro Frente Moro de Libertação Islâmica, um dos mais ativos no país, que luta desde 1978 pela criação de um Estado islâmico independente.