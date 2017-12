Atentado deixa pelo menos 20 feridos em Israel Uma explosão no passeio público, junto a uma praia de Tel Aviv, na noite de hoje (horário local), deixou pelo menos 20 pessoas feridas, informou a Rádio do Exército de Israel. A calçada é repleta de cafés e restaurantes e estava bastante movimentada, com israelenses desfrutando o início do fim de semana. A rádio divulgou que um atacante suicida estava entre os seriamente feridos. Várias ambulâncias acorreram ao local da explosão, que ocorreu por volta das 23 horas. Nenhum grupo assumiu imediatamente responsabilidade pelo atentado, mas nos últimos meses de confrontos entre israelenses e palestinos, militantes islâmicos já detonaram mais de uma dezena de bombas. O grupo militante islâmico Hamas tem dito que executará pelo menos 10 atentados suicidas a bomba, e até agora já assumiu responsabilidade por oito.