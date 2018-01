Atentado deixa pelo menos 30 mortos na Chechênia Pelo menos 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira na explosão de um caminhão-bomba contra um edifício do governo regional da Chechênia, em Znamenskoye, 50km ao norte de Grozny, capital chechena, informou a agência de notícias Itar-Tass. Rudnik Dudayev, secretário do Conselho de Segurança checheno, disse que os autores do atentado aceleraram o caminhão em direção ao edifício administrativo, onde também fica o Serviço Federal de Segurança, e detonaram os explosivos. Segundo Dudayev, o prédio ficou parcialmente destruído e várias casas vizinhas danificadas.