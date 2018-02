Atentado deixa pelo menos 6 mortos no norte do Paquistão

Pelo menos seis pessoas morreram nesta segunda-feira, 22, com a explosão de uma bomba no vale de Swat, no norte do Paquistão, informou ao canal de TV Dawn uma fonte oficial. O atentado aconteceu em Mingora, a capital do Swat, onde o Exército lançou no ano passado uma grande ofensiva contra os Taleban.

Segundo um policial citado pelo canal "Dawn", seis estabelecimentos e oito veículos ficaram destruídos na explosão, registrada em frente a um ponto de ônibus. Após o atentado, foram ouvidos tiros na capital do Swat e vários estabelecimentos e carros foram incendiados. A área da explosão foi isolada e as lojas de Mingora fecharam as portas.

Em abril de 2009, o Exército paquistanês lançou uma ofensiva no Swat e em distritos adjacentes contra a insurgência taleban, que avançava e chegou a ter forte presença no vale de Buner, a cerca de 100 quilômetros de Islamabad.