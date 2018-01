Atentado deixa pelo menos oito mortos no Quênia O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Ron Prosor, informou que um carro-bomba explodiu na entrada do hotel Paradise, na cidade de Mombasa, no Quênia, na manhã desta quinta-feira. Segundo as primeiras informações, pelo menos oito pessoas morreram, 20 estão desaparecidas e 60 ficaram feridas. Ainda não se sabe a nacionalidade das vítimas, mas cerca de 150 turistas israelenses estavam hospedados no hotel. Quase na mesma hora, um avião da companhia israelense Arkia que tinha acabado de decolar do aeroporto de Mombasa escapou de um ataque de mísseis. Os pilotos do avião, no qual viajavam 260 passageiros e a tripulação, informaram que duas explosões aconteceram ao lado da aeronave. Segundo os pilotos, alguns fragmentos bateram no avião, mas o vôo continuou com destino a Tel-Aviv. Até agora, ninguém se responsabilizou pelos atentados.