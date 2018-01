Atentado deixa pelo menos seis mortos em Moscou Um carro explodiu do lado de fora de uma movimentada estação de metrô em Moscou. Segundo a mídia russa, oito pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas; informes da polícia dão conta de seis mortos e mais de 20 feridos. Autoridades atribuem a explosão a uma mulher-bomba. A explosão ocorreu por volta das 20h15 (hora local) do lado de fora da estação Rizhskaya, entre a entrada do metrô e uma loja de departamentos. A detonação ocorre quase que exatamente uma semana, com precisão de menos de uma hora, depois de dois jatos de passageiros terem caído simultaneamente, depois de explosões a bordo. Noventa pessoas foram mortas no que as autoridades classificaram de ataque terrorista, que teria sido perpetrado por duas mulheres chechenas.