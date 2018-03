Atentado deixa seis mortos em Bangladesh Pelo menos seis pessoas morreram e sete ficaram feridas num atentado à bomba durante uma festa religiosa muçulmana com 25 mil fiéis, no noroeste de Bangladesh, anunciou hoje a polícia em Daca. O atentado foi perpetrado na aldeia de Dariapur, distrito de Tangail, 72 quilômetros a noroeste da capital de Bangladesh. "Cerca de 25 mil pessoas tinham se reunido para assistir à grande festa religiosa anual. Quando a bomba explodiu, sexta-feira à noite, a multidão estava reunida em torno do túmulo do santo", especificou o chefe da polícia local. De acordo com os primeiros resultados do inquérito policial, trata-se de uma guerra entre pessoas que se ocupam do túmulo do santo e que estão encarregadas de recolher os fundos para esta festa anual. Nove pessoas foram detidas e as medidas de segurança foram reforçadas na zona do atentado.