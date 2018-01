Atentado deixa Taiwan em estado de alerta Choque e muita tensão. Foi assim que a população de Taiwan reagiu hoje diante do atentado cometido contra o candidato à reeleição, Chen Shui-bian. A informação sobre o atentado deixou a capital Taipé em estado de alerta e todos os candidatos e membros do governo foram à tevês e rádios pedir calma para a população. O temor de muitos era que, com a sociedade dividida diante das eleições de amanhã, o incidente gerasse enfrentamentos entre os partidários do governo e da oposição, o que acabou não ocorrendo. Assim que a informação sobre o atentado começou a ser divulgada, muitas pessoas saíram às ruas de Taipé para mostrar seu apoio à democracia e condenando a violência. Os partidário de Chen lotaram a sede da campanha e repetiam músicas em apoio ao presidente. Muitos choravam ao ver as imagens do atentado nos telões instalados no local e, quando a informação foi divulgada de que Chen não corria risco de vida, os partidários se abraçavam. Apesar de o ataque não ter terminado em um assassinato, o temor de que a violência estourasse era claro no rosto de todos. O Palácio Presidencial teve sua segurança reforçada e a policia ocupou várias ruas da capital. Na sede do Kuomintang, partido de oposição, barricadas foram colocadas para evitar eventuais ataques. Na sede do Partido Democrático Progressivo, os dirigentes da campanha pediam que partidários de Chen não aceitassem provocações e que não entrassem em confrontação. As atividades de cada um dos partidos e os comícios programados para ocorrer hoje em estádios de futebol foram suspensos. No início da noite, Taipé já tinha voltado ao ritmo normal, mas o ataque dominava todos as conversas.