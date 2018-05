Atentado deixa um morto e cinco feridos no Afeganistão

Aparentemente, vários dos feridos eram vendedores das proximidades. O ataque ocorre quatro dias após militantes com armas e vestes suicidas atacarem um posto de recrutamento em Kunduz, matando oito pessoas.

Especialistas advertem para o fato de a insurgência do Taleban tornar-se cada vez mais ativa no norte do Afeganistão, expandindo-se de sua tradicional área, o sul afegão, onde tropas dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm atuado para reverter o quadro.

O enviado da ONU para o Afeganistão, Staffan de Mistura, advertiu para o fato de que o Taleban poderia tentar alguns "ataques espetaculares" no futuro próximo. Ontem, o funcionário falou que a previsão é de tensão para os próximos meses.

O Taleban foi tirado do poder no Afeganistão após a invasão dos EUA, no fim de 2001. Em 2010, já morreram 705 soldados estrangeiros no país, o maior número desde a invasão. As mortes de civis nos primeiros dez meses do ano ficaram em 2.412, 20% acima do registrado no mesmo período do ano passado, segundo a ONU. As informações são da Dow Jones.