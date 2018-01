Atentado deixa um morto e quatro feridos na Colômbia Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em dois atentados a bomba na noite desta terça-feira na zona turística da cidade caribenha de Santa Marta, a mil quilômetros ao norte de Bogotá, na Colômbia. Um porta-voz da polícia disse que uma das explosões aconteceu em um hotel e centro de convenções das praias de Pozos Colorados, a 10 km de Santa Marta, matando uma pessoa. Horas antes, um carro-bomba foi detonado próximo ao governo regional de Magdalena, no centro da cidade, e feriu quatro pessoas que caminhavam na rua. As autoridades acusam os rebeldes de esquerda pelos ataques. No último dia 13 de novembro, os presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, e da Venezuela, Hugo Chávez, se reuniram próximo do hotel atingido pela explosão desta noite.