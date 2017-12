Atentado e combate deixam 10 mortos e 20 feridos no Iraque Um carro-bomba atingiu um tanque dos EUA nesta quarta-feira quando as forças americanas combatiam militantes em Beiji, que fica a 250 quilômetros ao norte da capital do Iraque. Pelo menos dez pessoas morreram e 20 ficaram feridas com a explosão do carro-bomba e os conflitos. A 1ª Divisão de Infantaria disse que três soldados americanos ficaram feridos no ataque. Na cidade de Beiji ficam a maior refinaria de petróleo e a maior usina de eletricidade do Iraque. Também hoje foi divulgado que o número de americanos mortos no Iraque já ultrapassa dos 1.200. O total de 1206 mortes inclui 1202 membros das Forças Armadas já identificados, três civis e um soldado ainda não-identificado.