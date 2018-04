Atentado em área xiita de Bagdá matou 69 pessoas Funcionários iranianos informaram que 69 pessoas morreram hoje em um atentado no principal bairro xiita de Bagdá, Cidade Sadr. Segundo a polícia, uma bomba estava escondida sob vegetais, em um carrinho, perto de um mercado. Nesta semana, mais de 160 pessoas foram mortas em atentados no Iraque. O ataque ocorre menos de uma semana antes do prazo para as tropas de combate deixarem as cidades iraquianas, que é 30 de junho. Essa retirada será o primeiro estágio para a saída completa das tropas norte-americanas, até o fim de 2011.