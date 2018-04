Atentado em armazém deixa oito mortos na capital do Afeganistão

Armazem era utilizado principalmente por estrangeiros em Cabul. Foto: Rahmat Gul/AP

CABUL - Uma bomba explodiu nesta sexta-feira, 28, dentro de um armazém frequentado por estrangeiros em Cabul, capital do Afeganistão, matando pelo menos oito pessoas e ferindo seis, segundo a polícia e testemunhas. Três estrangeiros e uma criança estão entre os mortos, informou o chefe de polícia de Cabul, Mohammad Ayub Salangi, a repórteres no local. A explosão provocou um incêndio no armazém. O estabelecimento fica no bem vigiado distrito de Wazir Akbar Khan, uma área onde vivem estrangeiros e afegãos ricos.

O Taleban reivindicou a responsabilidade, dizendo que o ataque era contra um americano que trabalhava no país no setor de segurança. Em uma mensagem de texto a repórteres, o porta-voz do Taleban Zabiullah Mujahid escreveu: "Eu estava no ataque contra o chefe da Blackwater."

A Blackwater Worldwide, sediada na Carolina do Norte, é agora chamada de Xe Services. A empresa realiza serviços de segurança no Afeganistão. O chefe de polícia disse que os investigadores ainda não confirmaram se o ataque foi realizado por um suicida. Não está claro se o alvo do ataque estava entre os mortos. As informações são da Associated Press.