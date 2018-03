Atentado em Bagdá deixa 13 mortos em área xiita A polícia iraquiana informou que um atentado hoje deixou treze mortos. Um carro-bomba explodiu perto de um mercado no enclave xiita de Abu Dshir, no sudoeste de Bagdá. Ainda segundo a polícia, 27 pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido às 16h30 locais. Abu Dshir é um enclave xiita dentro da área de maioria sunita de Dora. Os policiais que divulgaram a informação falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a se comunicar com a imprensa. Dora era um bastião insurgente, mas a segurança no local vinha melhorando bastante ao longo do ano passado e de 2008.