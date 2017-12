Atentado em Bagdá deixa pelo menos 20 mortos e 75 feridos Pelo menos 20 pessoas morreram e 75 ficaram feridas em uma série de quatro explosões neste domingo, 13, num bairro xiita do sudeste de Bagdá, informaram fontes policiais. A explosão de um projétil no bairro de Al Zafaraniya, de maioria xiita, foi seguida, poucos minutos depois, pela explosão de uma bomba, de um carro-bomba e de uma motocicleta conduzida por um suicida, acrescentaram as fontes. Segundo informações oficiais, a primeira explosão aconteceu por volta das 19 horas (12 horas de Brasília), quando um projétil, lançado de um lugar não identificado, atingiu um edifício residencial na rua Suq Mariam, no citado bairro, considerado um dos redutos do Exército Mehdi, grupo liderado pelo clérigo xiita Moqtada al-Sadr. O impacto do projétil causou a derrubada do edifício, de três andares e de mais de 40 anos. Quando as equipes de emergência - polícia, bombeiros e ambulâncias - começaram a chegar à região, um carro-bomba e uma bomba explodiram quase simultaneamente na mesma rua. Instantes depois, uma motocicleta carregada de explosivos foi jogada por seu condutor contra as pessoas que tinham se agrupado no local dos ataques. As fontes disseram que ainda há pessoas presas sob os escombros do prédio, razão pela qual o número de vítimas pode aumentar. Segundo as fontes, entre os feridos há três agentes pertencentes à unidade que se dirigiu ao local da primeira explosão.