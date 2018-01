Atentado em Bagdá mata 2 policiais e um cinegrafista O atentado suicida cometido hoje nas cercanias da zona verde de Bagdá matou três pessoas, um cinegrafista de uma televisão iraquiana e dois policiais, disseram policiais. Outras sete pessoas ficaram feridas, várias delas policiais, e algumas em estado grave. A identidade do cinegrafista iraquiano da televisão por satélite Al Deyar não foi revelado pela polícia, que informou que a vítima estava filmando na zona quando um terrorista suicida jogou seu carro contra um posto de controle policial. A zona verde é a mais protegida de Bagdá, já que abriga as embaixadas dos EUA e do Reino Unido, além do escritório do primeiro-ministro.