Atentado em Bagdá mata pelo menos 10 pessoas Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 25 foram feridas num novo atentado suicida com carro-bomba, nesta quarta-feira, no sudeste de Bagdá, informaram fontes policiais. A explosão ocorreu pouco depois das 9h (4h de Brasília), perto de uma mesquita sunita do bairro al-Kamaliya. Segundo as fontes, a mesquita está fechada há várias semanas porque os muçulmanos sunitas tinham abandonado o bairro após atos de violência sectária. Na terça-feira, um ataque semelhante causou mais de 60 mortes numa praça no centro de Bagdá.