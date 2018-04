Atentado em Bagdá mata pelo menos 56 em zona xiita Pelo menos 56 pessoas morreram hoje em um atentado no principal distrito xiita de Bagdá, Cidade Sadr, informaram funcionários iranianos. Segundo a polícia, uma bomba estava escondida sob vegetais, em um carrinho, perto de um mercado. O ataque ocorre menos de uma semana antes do prazo para as tropas de combate deixarem as cidades iraquianas, que é 30 de junho. Essa retirada será o primeiro estágio para a saída completa das tropas norte-americanas, até o fim de 2011.