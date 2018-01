Atentado em Barcelona une rivais em campo e comove Messi e Cristiano Ronaldo

BARCELONA, ESPANHA - O atentado que deixou ao menos 12 mortos em Barcelona chocou o mundo do esporte na Espanha e uniu craques e rivais dos dois maiores times do país. Tanto o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, como o argentino Lionel Messi, ícone do Barcelona, condenaram a violência radical e pediram paz.

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 de agosto de 2017

Léo Messi, camisa 10 do Barcelona recorreu ao Instagram para demonstrar solidariedade. "Quero mandar minhas condolências e todo meu apoio às famílias e amigos das vítimas desse terrível atentado em nossa amada Barcelona", escreveu o sul-americano embaixo de uma foto da cidade estilizada em branco e preto, com um sinal de luto. "Não vamos nos render. Os que querem viver em paz são maioria e queremos um mundo sem ódio, onde o respeito e a tolerância sejam bases de convivência.

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi) em Ago 17, 2017 às 11:34 PDT

Zagueiro do Barça e criado na Catalunha, Gerard Piqué pediu união frente ao terrorismo. "Todo meu apoio aos afetados pela barbárie. O zagueiro Sergio Tamos, capitão do rival, Real Madrid, pediu o fim da "ditadura do medo e do terrorismo".

O atacante Neymar, que recentemente trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, também demonstrou solidariedade. "Que Deus conforte todas as famílias", escreveu o camisa dez da seleção. "Te quero, Barcelona."

Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) 17 de agosto de 2017

Esportistas de outras modalidades, como o ala-pivô de basquete Pau Gasol, que é catalão, e o tenista espanhol Rafael Nadal, também condenaram a violência nas Ramblas. "Destroçado com o ocorrido", escreveu o multicampeão de Roland Garros. Gasol prometeu apoio às famílias das vítimas.

Os pilotos de MotoGP Marc e Alex Marquez, que são irmãos, também disseram estar comovidos e impotentes frente a tragédia.

O Barcelona disse por meio de suas redes sociais oficiais estar com o "coração encolhido" frente à violência terrorista. O Villarreal, em respeito às vítimas, cancelou a apresentação do atacante colombiano Carlos Bacca. / AFP