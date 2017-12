Atentado em Cabul deixa sete feridos Um atacante suicida detonou várias granadas presas ao corpo em uma rua comercial do centro de Cabul, capital do Afeganistão, na tarde deste sábado, deixando sete pessoas feridas, entre elas três soldados das forças de paz estrangeiras. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. O corpo do suicida permaneceu mutilado na calçada durante horas em frente a uma loja. A polícia ainda recuperou um dos braços do terrorista que foi lançado ao outro lado da rua com a explosão. O comerciante Wahid, que tem uma loja ao lado do local do atentado, disse que escutou três explosões e, quando saiu à rua, viu cinco pessoas feridas, uma mulher ocidental, dois soldados estrangeiros e duas crianças afegãs.