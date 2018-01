Atentado em cafeteria deixa pelo menos 24 mortos no Iraque As autoridades policiais do Iraque informaram neste domingo que pelo menos 24 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas em um ataque suicida contra uma cafeteria próxima a uma mesquita na cidade de Tuz Khormato, que fica 170 km ao noroeste de Bagdá. Segundo as autoridades, o local do atentado era muito freqüentado por turcomanos, xiitas, árabes e curdos sunitas. As vítimas do ataque foram resgatadas por policiais e moradores locais. Como parte dos escombros não foram vasculhados, o número de mortes ainda pode aumentar. Com este atentado, sobe para 48 o número de pessoas mortas em ataques terroristas ocorridos neste domingo no território iraquiano.