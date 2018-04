Atentado em edifício mata três e fere 10 no Afeganistão

Pelo menos três policiais morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 19, em um ataque suicida perpetrado por um insurgente que tentou invadir o edifício do governador da província afegã de Nimroz (sudoeste), informou à Agência Efe uma fonte oficial. O suicida tentou entrar no edifício do governador na cidade de Zaranj, a capital da província, mas a polícia tentou detê-lo na porta e ele então detonou a carga, assegurou à Efe o vice-governador provincial, Malang Shah Rasuli. Segundo Rasuli, os feridos são seis policiais e quatro civis. Enquanto isso, forças de segurança evitaram nesta segunda uma catástrofe em Cabul ao prender outro terrorista que pretendia explodir um ônibus de passageiros. A polícia o deteve pouco antes de subir ao veículo, segundo informou uma fonte oficial.